Открыто движение грузовых поездов к портам Азово-Черноморского бассейна в обход Краснодара

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6 февраля Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов, заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев, глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли движение грузовых поездов на новом железнодорожном участке Козырьки – Гречаная Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги.

Данный участок представляет собой полностью электрифицированную двухпутную магистраль, соединяющую Поволжье с портами на берегах Азовского и Черного морей. При этом транзитный грузопоток, ранее проходивший через Краснодар, теперь будет направляться в обход, что позволит улучшить транспортную и экологическую ситуацию в кубанской столице.

– Сегодня мы завершили ключевой для Юга России транспортный проект, который позволяет решить важную задачу обеспечения роста объемов перевалки грузов морскими портами России, поставленную в майском Указе президента страны. Именно с этой минуты начнется графиковое движение на новой ветке, которое будет достигать 154 пар грузовых поездов в сутки. Я поздравляю всех, чьим трудом, умом и талантом был успешно завершен этот проект, – сказал Максим Акимов.

– В каждом проекте есть «золотое звено». Эти 65 километров железной дороги в обход Краснодара построены на год раньше срока. Новая ветка уже сегодня позволит сократить сроки перемещения грузов на этом участке на 10 часов, что очень важно для развития экономики нашей страны, – сказал Олег Белозёров.

Он подчеркнул, что железнодорожный обход Краснодара построен с учётом интересов жителей региона.

– Здесь 29 искусственных сооружений, железная дорога не пересекается с автомобильными трассами. Соответственно это даёт возможность быстрее и доставить груз, и не создавать транспортных проблем населению, – отметил он.

Проектирование двухпутной электрифицированной ветки протяженностью 65 километров с двумя новыми грузовыми станциями Кирпили? и Бейсужёк началось в 2013 году, а активная фаза строительства обхода Краснодарского железнодорожного узла на участке Козырьки – Гречаная – в 2017 году. Все пересечения новой магистрали с автомобильными дорогами выполнены в разных уровнях. Построено 29 искусственных сооружений, включая мосты, путепроводы и проезды для сельхозтехники.

Объем инвестиций федерального бюджета и собственных средств ОАО «РЖД» на строительство участка Козырьки – Гречаная составил более 36 миллиардов рублей.

Ввод в строй обхода Краснодарского узла – лишь часть комплексного проекта по развитию подходов к портам Азово-Черноморского бассейна, реализация которого началась в 2007 году. За это время построено порядка 900 км новых путей. Общий объем инвестиций превысил 150 млрд рублей.

В 2019-2020 годах в рамках проекта предусматривается ввод еще более 200 км путей различного назначения, а инвестиции в завершение проекта запланированы в объеме 62,5 млрд рублей.