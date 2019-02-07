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Инвестиции в реконструкцию участка 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк –Кавказ составили более 346 млн рублей в 2018 году 

В 2018 году в реализацию проекта «Комплексная реконструкция участка 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ» инвестировано более 346 млн рублей.

На перегоне Старотитаровка – Вышестеблиевская велось строительство второго пути: продолжается отсыпка земляного полотна и устройство высоковольтных линий, начата сборка путевой решетки.

Продолжалась укладка бесстыкового пути на перегонах Красная Стрела – Старотитаровка, Юровский – Красная Стрела.

Реализация проекта позволит сократить время движения поездов и увеличить объемы перевозимых грузов в направлении портов Азово-Черноморского бассейна.

Источник: пресс-служба СКЖД

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Категория: Новости / Транспорт

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