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Инвестиции в реконструкцию участка 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк –Кавказ составили более 346 млн рублей в 2018 году
В 2018 году в реализацию проекта «Комплексная реконструкция участка 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ» инвестировано более 346 млн рублей.
На перегоне Старотитаровка – Вышестеблиевская велось строительство второго пути: продолжается отсыпка земляного полотна и устройство высоковольтных линий, начата сборка путевой решетки.
Продолжалась укладка бесстыкового пути на перегонах Красная Стрела – Старотитаровка, Юровский – Красная Стрела.
Реализация проекта позволит сократить время движения поездов и увеличить объемы перевозимых грузов в направлении портов Азово-Черноморского бассейна.
Источник: пресс-служба СКЖД