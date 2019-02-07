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Новороссийская таможня: Лучший дознаватель Юга России

По результатам служебной деятельности правоохранительных подразделений таможен Южного таможенного управления в 2018 году исполняющий обязанности начальника отделения дознания Новороссийской таможни майор таможенной службы Елена Чаликова признана победителем в номинации «Лучший дознаватель».

Елена Владимировна в 2005 году с отличием закончила Краснодарскую академию МВД России по специальности юриспруденция. С 2006 по 2014 гг. работала старшим следователем в СУ УМВД России по г. Новороссийску. С 20 апреля 2016 года в должности дознавателя по ОВД Новороссийской таможни. В настоящее время исполняет обязанности начальника отделения дознания Новороссийской таможни. 
 Лучший дознаватель Юга России Елена Чаликова желает коллегам профессионализма в служебной деятельности. 
                                                   

Источник: Пресс-служба Новороссийской таможни

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Категория: Новости / Транспорт

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