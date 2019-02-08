В Новороссийске сорвали шлагбаум на привокзальной площади? Это вандализм или народное негодование?

/Транспорт/

На днях довелось встречать московский поезд с гостями на железнодорожном вокзале города-героя Новороссийска.

Новшество властей вокзала организовать платную парковку на привокзальной площади, мягко сказать, удивило. Всем знакома проблема ограниченного движения транспорта мимо ж/д вокзала. Там и троллейбус, и легковой транспорт, и маршрутки, и легальные и нелегальные такси, порою грузовой транспорт. А полосы движения все сводятся к узкому полотну.

Так теперь движение мимо вокзала ограничено очередью к шлагбауму на платную парковку к вокзалу. Особенно перед прибытием поездов дальнего следования. Представляем, что будет твориться в час пик в летний сезон. Но логика организации движения видимо не так важна по сравнению с доходами от парковки. Доводы, что эта мера помогла победить нелегальных извозчиков, не убедительны. Достаточно пройтись через их толпу на выходе с территории вокзала.

Кажется, что рисовал схему движения по привокзальной площади тот же специалист, что понаставил заборов и ограничений движения пассажиров по платформа и переходам. Все сделано от обратного! Для людей с ограниченными возможностями движения созданы дополнительные преграды и трамплины.

Вот так "радушно" встречает город-герой своих гостей.

8 февраля в семь утра поступила в редакцию информация, что шлагбаум на платной стоянке у железнодорожного вокзала снесли. Что это - вандализм или торжество справедливости?