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Спасатели деблокировали водителя из автомобиля  ВАЗ-2104

Сегодня в 14.30 оперативному дежурному ЮРПСО МЧС России от диспетчера Скорой помощи  поступило сообщение о ДТП на федеральной трассе «Обход Сочи» в районе съезда на улицу Пластунская.

Водитель автомобиля ВАЗ-2104 въехал в металлический отбойник, в результате чего его зажало в деформированном транспортном средстве.

Прибыв на место, спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали водителя из автомобиля и передали сотрудникам полиции. К сожалению, в результате ДТП сочинец 1992 г.р. получил травмы не совместимые с жизнью. В машине он находился один.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Транспорт

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