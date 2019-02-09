Морская "Комета" начнет курсировать в Крыму с мая

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Она будет выполнять рейсы по маршруту "Ялта-Севастополь".

В Крыму с мая 2019 года возобновятся рейсы по маршруту "Ялта-Севастополь" скоростного судна "Комета". А еще две запустят вдоль побережья Крыма в июле, но по каким направлениям пока, неизвестно. Об этом рассказал гендиректор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.

В июне планируется достроить два новых судна, которые выпустят в рейс в июле.

- Пока неизвестно, какие маршруты это будут: либо "Севастополь-Евпатория", либо "Ялта-Феодосия", - добавил Волков.

Также с апреля возобновятся рейсы круизного лайнера "Князь Владимир". Он следует по маршруту "Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь".

В прошлом году судно "Комета" завершили перевозку пассажиров в октябре, катер выполнял четыре рейса в день. С 1 августа по 1 октября "Комета" перевезла 22 200 пассажиров.

Источник: https://www.crimea.kp.ru/online/news/3379832/?fbclid=IwAR0DdfltyNAjABCvfCDdhHZtsKmVm4XmQdWuuBDsgd7iOLSIYRzr6xKqGl8