Из-за ДТП центр Новороссийска перекрыт!

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Перекрыто движение транспорта по улице Видова от Московской до церкви. Улица Кутузовская перекрыта от улицы Советов до Видова, а выше еще на три квартала. Сообщают очевидцы.

Работает следственная группа. Идет расследование. При выборе маршрута движение учтите нашу информацию.

В районе 21 часа 12 февраля на перекрестке улиц Видова и Кутузовская 40-тонный контейнер соскочил с длинномера на повороте. Он упал на легковой автомобиль. Праворульную Тойоту. Водителя вытащили прохожие. Он, как говориться, без царапин. На переднем пассажирском сиденье находилась девушка. Первые 20 минут после аварии она еще была жива. Но помочь ей выбраться без спасателей не смогли.

По словам, очевидцев, девушка скончалась.