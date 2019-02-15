ВТБ приобретает у НМТП 100% Новороссийского зернового терминала

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Группа НМТП (LSE: NCSP, MOEX: NMTP) сообщает, что Банк ВТБ и ПАО «Новороссийский морской торговый порт» достигли договоренности и подписали обязывающие документы о приобретении группой ВТБ 100% ООО «Новороссийский зерновой терминал».

Сделка, закрытие которой запланировано на второй квартал 2019 года, получила соответствующее разрешение со стороны регулирующих органов.

Новороссийский зерновой терминал - комплекс по перевалке зерновых и масличных культур в Новороссийском порту, является одним из крупнейших в стране портовых терминалов по перевалке зерна на экспорт.

Группа компаний ПАО «НМТП» является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Контролирующим акционером ПАО «НМТП» (62%) является ПАО «Транснефть».

Источник: Группа НМТП