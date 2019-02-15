В праздничные дни февраля путешествовать в купейных вагонах можно с 50%-й скидкой

/Транспорт/

В преддверии февральских праздничных дней Федеральная пассажирская компания (АО "ФПК" – дочернее общество ОАО "РЖД") в период с 15 по 21февраля 2019 года предоставляет пассажирам возможность оформить билеты на верхние места в купейные вагоны с 50%-й скидкой. Акция приурочена ко Дню защитника Отечества, который отмечают в России 23 февраля.

Она распространяется на следующие поезда отправлением с 18 по 28 февраля 2019 года:

№003С Кисловодск-Москва, кроме периода с 21 по 23 февраля

№004М Москва-Кисловодск, кроме 24 февраля

№062ЧЦ Москва - Кисловодск

№062Ч Москва – Нальчик

№115А Санкт-Петербург - Адлер

№116С Адлер – Санкт-Петербург

№121А Санкт-Петербург – Владикавказ

№135С Махачкала – Санкт-Петербург

№135А Санкт-Петербург - Махачкала

№309С Воркута - Адлер

№310Э Адлер-Воркута

№382С Грозный – Москва

№642Ж Адлер – Ростов

№642С Ростов - Адлер

№681СБ Кисловодск – Москва



Билеты со скидкой можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов и агентств, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".