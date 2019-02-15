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В праздничные дни февраля путешествовать в купейных вагонах можно с 50%-й скидкой

В преддверии февральских праздничных дней Федеральная пассажирская компания (АО "ФПК" – дочернее общество ОАО "РЖД") в период с 15 по 21февраля 2019 года предоставляет пассажирам возможность оформить билеты на верхние места в купейные вагоны с 50%-й скидкой. Акция приурочена ко Дню защитника Отечества, который отмечают в России 23 февраля. 
Она распространяется на следующие поезда отправлением с 18 по 28 февраля 2019 года: 

№003С Кисловодск-Москва, кроме периода с 21 по 23 февраля 
№004М Москва-Кисловодск, кроме 24 февраля 
№062ЧЦ Москва - Кисловодск 
№062Ч Москва – Нальчик 
№115А Санкт-Петербург - Адлер 
№116С Адлер – Санкт-Петербург 
№121А Санкт-Петербург – Владикавказ 
№135С Махачкала – Санкт-Петербург 
№135А Санкт-Петербург - Махачкала 
№309С Воркута - Адлер 
№310Э Адлер-Воркута 
№382С Грозный – Москва 
№642Ж Адлер – Ростов 
№642С Ростов - Адлер 
№681СБ Кисловодск – Москва 
 
Билеты со скидкой можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов и агентств, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". 

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Категория: Новости / Транспорт

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