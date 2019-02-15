В праздничные дни февраля путешествовать в купейных вагонах можно с 50%-й скидкой
В преддверии февральских праздничных дней Федеральная пассажирская компания (АО "ФПК" – дочернее общество ОАО "РЖД") в период с 15 по 21февраля 2019 года предоставляет пассажирам возможность оформить билеты на верхние места в купейные вагоны с 50%-й скидкой. Акция приурочена ко Дню защитника Отечества, который отмечают в России 23 февраля.
Она распространяется на следующие поезда отправлением с 18 по 28 февраля 2019 года:
№003С Кисловодск-Москва, кроме периода с 21 по 23 февраля
№004М Москва-Кисловодск, кроме 24 февраля
№062ЧЦ Москва - Кисловодск
№062Ч Москва – Нальчик
№115А Санкт-Петербург - Адлер
№116С Адлер – Санкт-Петербург
№121А Санкт-Петербург – Владикавказ
№135С Махачкала – Санкт-Петербург
№135А Санкт-Петербург - Махачкала
№309С Воркута - Адлер
№310Э Адлер-Воркута
№382С Грозный – Москва
№642Ж Адлер – Ростов
№642С Ростов - Адлер
№681СБ Кисловодск – Москва
Билеты со скидкой можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов и агентств, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".