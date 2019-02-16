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В порту «Новороссийска» предотвращен ввоз партии яблок из Китая, зараженных персиковой плодожоркой

В морском порту «Новороссийск» инспекторами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея при досмотре партии яблок весом 38,22?тонн, поступивших из Китая на т/х «Zim Rio Grande» обнаружен карантинный объект – персиковая плодожорка  Carposina niponensis  Walsingham . 

Данный объект имеет карантинный статус для Российской Федерации и выявляется впервые в портах Краснодарского края в подкарантинной продукции.  

Наличие карантинного вредителя подтверждено заключением Новороссийского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции. 

В целях предотвращения проникновения и распространения на территории РФ карантинных объектов зараженный груз возвращен в страну отправления, грузополучателю вручено уведомление об обнаружении карантинного объекта. 

Персиковая плодожорка (карпосина плодовая) – опасный вредитель, повреждает плоды большого количества диких и культурных плодовых растений косточковых и семечковых пород. Среди кормовых растений вредителя – груша, яблоня, абрикос, персик, слива, айва, арония, рябина, кизил, боярышник, миндаль, шиповник, финики. Ареал распространения персиковой плодожорки: Япония, Китай, Корейский полуостров, США и юго-восток Канады. 

Источник: Россельхознадзор

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Категория: Новости / Транспорт

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