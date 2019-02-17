 Количество ДТП на железнодорожных переездах СКЖД в январе возросло

/Транспорт/

В январе 2019 года на Северо-Кавказской магистрали произошло 3 ДТП, тогда как за аналогичный период прошлого года - 2 случая.

В результате ДТП в январе 2019 года 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Для сравнения, в январе 2018 года 1 человек пострадал.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий в январе текущего года совместно с сотрудниками ГИБДД организовано 25 рейдов по выявлению нарушений правил дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды. Дежурные по переездам зарегистрировали 81 нарушение правил дорожного движения. В отношении 9 водителей приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение водительских прав.

Также была усилена профилактическая работа по соблюдению правил дорожного движения на железнодорожных переездах среди водителей автотранспортных предприятий. Так, совместно с сотрудниками ГИБДД работники дистанций пути во всех регионах дороги провели в автохозяйствах 87 бесед, в которых приняли участие около 1,9 тыс. водителей. На железнодорожных переездах в ходе рейдов раздали более 3,2 тыс. памяток с напоминанием правил проезда через переезды.

Северо-Кавказская железная дорога призывает водителей автотранспорта к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.

Источник: пресс-служба СКЖД