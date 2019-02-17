День транспортной полиции МВД России отметили в Анапе

/Транспорт/

В Анапе отметили 100-летний юбилей органов внутренних дел на транспорте. В праздничном мероприятии приняли участие почетные гости и сотрудники АЛО МВД России на транспорте.

Поздравить полицейских и вручить благодарности от лица главы курорта прибыл заместитель главы МО город-курорт Анапа Валерий Королев: «От всей души поздравляю сотрудников и ветеранов Анапского линейного отдела МВД России на транспорте с юбилейной датой – 100-летием образования транспортной полиции России. Вы круглосуточно несете нелегкую службу на таких стратегически важных объектах, как железнодорожный вокзал, морской порт и международный аэропорт».

Также полицейских и ветеранов поздравили председатель Совета МО город-курорт Анапа Александр Смирнов, заместитель главы МО Темрюкского района Иван Костюк,

Более 20 специалистов отдела были отмечены почетными грамотами глав Анапского и Темрюкского района, руководства подразделения. Благодарностью Законодательного собрания Краснодарского края награжден начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков АЛО МВД России на транспорте Павел Шугуров, а нагрудными знаками «За отличную службу в МВД» II степени отмечены три сотрудника отдела.

Юбилейной медалью «Органам внутренних дел на транспорте 100 лет» награждены полковник полиции в отставке Сергей Дымолазов, подполковник юстиции Роман Лопатин, капитан порта «Темрюк» Михаил Мигда, капитан порта «Кавказ» Сергей Наумов, председатель Общественного совета при АЛО МВД России на транспорте Георгий Сенгеров, начальник железнодорожного вокзала Анапа Сергей Бродецкий и член Общественного совета при АЛО МВД России на транспорте Максим Стецура.

Источник: Пресс-служба Анапского ЛО МВД России на транспорте