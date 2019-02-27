Владимир Синяговский: Современная транспортная инфраструктура – это стратегическая задача развития российской экономики

/Транспорт/

В своём Послании Федеральному собранию Владимир Путин отдельно остановился на состоянии российской транспортной инфраструктуры. В этом контексте мне бы хотелось отметить цели и задачи, стоящие перед нами по обеспечению современной логистики и бесперебойной и эффективной работа транспортной системы юга России. Безусловно, в первую очередь – это комплекс задач, связанных с эксплуатацией такого важнейшего стратегического объекта, как Крымский мост. Здесь решаются современные задачи не только по развитию Крыма, но и всего российского Причерноморья.

Напомню, что еще в 2016 году Президент дал поручение по развитию транспортной системы этих российских регионов. В целях организации дальних автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив было принято решение о формировании нового транзитного маршрута: «автомобильная дорога М-4 «Дон» (г. Краснодар) – Славянск-на-Кубани – Темрюк – х. Белый». Ключевым элементом маршрута является участок дороги М-4 от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Эта дорога будет соединяться с федеральной автомобильной дорогой с А-146 Краснодар – Новороссийск на участке южного обхода города Краснодара (по территории Республики Адыгея), что, в свою очередь, даёт возможность полностью замкнуть кольцо транспортного обхода Краснодара.

Уже по географическому охвату можно понять, насколько масштабные работы нами проводятся, и как они важны для экономического развития регионов. Специалисты в области экономической статистики утверждают – строительство одной дороги длиной в 10 км автоматически поднимает уровень экономического и социального самочувствия территории на 25 пунктов. А в нашем случае речь идёт о сотнях километров федеральной трассы. Думаю, нет необходимости доказывать, насколько это актуально.

В настоящий момент идет строительство участка трассы протяженностью 52,6 км. 4 полосы (по две в каждую сторону), предполагаемая скорость движения 120 км/ч. Это будет капитальная дорога с тремя транспортными развязками на разных уровнях.

Для дополнительного повышения безопасности дорожного движения предусматривается устройство наружного электроосвещения вдоль всей трассы. По предварительным расчетам, площадь твердых типов покрытия дороги составит 1,366 кв. км. Планируется, что пропускная способность составит, в среднем, 25,4 тыс. автомобилей в сутки.

Безусловно, при строительстве такого масштаба существует и ряд серьёзных проблем, на которые следует обратить первоочередное внимание. Не могу не согласиться с мнением специалистов, полагающих, что принятая трасса является единственно возможной. Она обеспечивает выполнение следующих условий:

1) проектируемая дорога выведена из черты Краснодара;

2) полностью исключена необходимость сноса существующей жилой застройки;

3) нет пересечений с экспортными трубопроводами.

Все это не только исключает необходимость дополнительных бюджетных затрат, но и отвечает решению актуальных экономических и социальных задач.

В заключение хотел бы напомнить слова Президента: «Нет сомнений, что развитие транспортной инфраструктуры - одна из наших главных задач на ближайшие 6-10-15 лет. Это, без всяких сомнений, то, над чем вся страна напряженно должна будет работать в ближайшей перспективе. Потому что именно от этого будет зависеть общая конкурентоспособность нашей экономики».

Владимир Синяговский