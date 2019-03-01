/Транспорт/

С начала года на территории Краснодарского края произошло 171 ДТП с участием пешеходов в которых 23 человека погибло и 156 получили ранения из 115 ДТП произошли по вине водителей транспортных средств.

В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки, укрепления правопорядка на дорогах, профилактики аварийности с участием пешеходов, с 28 февраля 2018 года на территории города Сочи проводится краевая профилактическая операция «Пешеход».

Сотрудниками Госавтоинспекции города Сочи организована работа по профилактике, предупреждению, выявлению и пресечению нарушений ПДД со стороны водителей не предоставляющих преимущество пешеходам и пешеходов переходящих проезжую часть пренебрегая Правилами дорожного движения.

Все принимаемые меры направлены на сокращение числа жертв, среди пешеходов и обеспечение соблюдения ПДД всех категорий участников дорожного движения.

Уважаемые участники дорожного движения!

Неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения, самодисциплина – залог безопасности и сохранения здоровья и жизни!

Будьте предельно внимательными на дороге!

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи