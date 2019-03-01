/Транспорт/

Операция «Пешеход»

С начала года на территории Краснодарского края произошло 171 ДТП с участием пешеходов в которых 23 человека погибло и 156 получили ранения из 115 ДТП произошли по вине водителей транспортных средств.

В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки, укрепления правопорядка на дорогах, профилактики аварийности с участием пешеходов, с 28 февраля 2018 года на территории города Сочи проводится краевая профилактическая операция «Пешеход».

Сотрудниками Госавтоинспекции города Сочи организована работа по профилактике, предупреждению, выявлению и пресечению нарушений ПДД со стороны водителей не предоставляющих преимущество пешеходам и пешеходов переходящих проезжую часть пренебрегая Правилами дорожного движения.

Все принимаемые меры направлены на сокращение числа жертв, среди пешеходов и  обеспечение соблюдения ПДД всех категорий участников дорожного движения.

Уважаемые участники дорожного движения!

Неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения, самодисциплина – залог безопасности и сохранения здоровья и жизни!

Будьте предельно внимательными на дороге!

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи

Просмотров: 43 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Транспорт

Добавить комментарий

Последние новости

Я такая толстая

Прибрежную территорию Новороссийска защитят от волнового воздействия

Железнодорожный состав с выставкой трофейной техники «Сирийский перелом» прибыл на полуостров Крым

Савотин, Головаха, Шаталов - лидеры. А кто аутсайдеры?

Григорий Явлинский: Что будет?

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!