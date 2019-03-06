Депутаты ГД предлагают разрешить перевозку СПГ по Севморпути судам под иностранным флагом

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Трое депутатов от фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект, который призван разрешить в акватории Северного морского пути перевозку и каботаж природного газа, в том числе в виде СПГ, судам под иностранным флагом; по действующему законодательству, такие операции могут совершать только судна под флагом РФ.

"Проект федерального закона предусматривает внесение в статью 4 Кодекса торгового мореплавания РФ изменений, разрешающих осуществление морских перевозок (в том числе в каботаже) с использованием судов, плавающих под флагами иностранных государств, природного газа (в том числе в сжиженном состоянии) и газового конденсата, добытого на территории РФ и (или) на территории, находящейся под юрисдикцией РФ", — говорится в документе, размещенном в электронной базе данных ГД.

Авторами законопроекта выступают депутаты Виктор Дерябкин, Владимир Синяговский, Сергей Сопчук. Они отмечают, что в декабре 2018 года компанией "Новатэк" в акватории СМП полностью запущен завод "Ямал СПГ", ведется строительство второго завода "Арктик СПГ-2", в целях оптимизации поставок, повышения конкурентоспособности и развития внутреннего потребления планируется создание перевалочных пунктов в Мурманской области и на Камчатке.

"На сегодняшний день для вывоза продукции "Ямал СПГ" используется уникальный флот судов-газовозов усиленного ледового класса Агс7, построенный и строящийся на корейских верфях. Управление флотом осуществляется российскими и международными перевозчиками под флагами иностранных государств. Суда такого класса в Российском морском регистре судоходства в настоящее время отсутствуют", — отмечается в записке.

По мнению депутатов, действующие ограничение в законодательстве лишает СПГ-проекты в акватории СМП гибкости в обеспечении потребностей внутреннего рынка в отдаленных регионах РФ, создает серьезные препятствия для привлечения внешнего финансирования проектов, фрахта дополнительных судов с международного рынка, увеличивает геополитические риски и ограничивает возможности России по увеличению своей доли на рынке СПГ.

"Законопроект к нам не поступал", — сообщил РИА Новости представитель Минтранса РФ. Он также уточнил, что ведомство готовит к повторному внесению в правительство РФ проект распоряжения, согласно которому будут введены исключения по перевозке сжиженного природного газа (СПГ) по Севморпути судами под иностранным флагом. В декабре замминистра транспорта РФ — руководитель Росморречфлота Юрий Цветков сообщал журналистам, что предполагается, что исключения введут сроком на три года, за это время "Новатэк" должен перефлагировать газовозы или построить новые.

Источник: https://1prime.ru/energy/20190306/829782453.html