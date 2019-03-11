Редакция телеканала «Россия» выразила благодарность сотрудникам Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте

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На имя начальника Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте полковника полиции Олега Абрамова поступили благодарственные письма от редакции Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании «Телеканал. Россия».

В них руководство программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», в лице Руководителя и ведущего проекта А.Н. Малахова, выражает благодарность за оказанное содействие в съемках сюжета, посвящённого Екатерине Бондаренко, проходивших на железнодорожном вокзале станции Новороссийск.

Больше года назад Екатерина Бондаренко выпала из окна третьего этажа. В результате полученных травм, девушка на месяц впала в кому, теперь ей присвоена инвалидность первой группы. Родители написали официальный отказ от дочери. Опекунство над ней взяли родственники. Неравнодушными к беде Екатерины Бондаренко остались и журналисты Новороссийска. Благодаря редакции информационного портала «Блокнот Новороссийск», удалось собрать денежные средства на лечение Екатерины в Москве. История Екатерины стала сюжетом телевизионной программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». Историю девушки узнала вся страна.

За оказание содействия в отправке девушки на лечение в столицу железнодорожным транспортом, благодарственными письмами отмечены – начальник Новороссийского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Олег Абрамов и начальник ЛОП на станции Новороссийск подполковник полиции Максим Белецкий.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте