Редакция телеканала «Россия» выразила благодарность сотрудникам Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте
На имя начальника Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте полковника полиции Олега Абрамова поступили благодарственные письма от редакции Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании «Телеканал. Россия».
В них руководство программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», в лице Руководителя и ведущего проекта А.Н. Малахова, выражает благодарность за оказанное содействие в съемках сюжета, посвящённого Екатерине Бондаренко, проходивших на железнодорожном вокзале станции Новороссийск.
Больше года назад Екатерина Бондаренко выпала из окна третьего этажа. В результате полученных травм, девушка на месяц впала в кому, теперь ей присвоена инвалидность первой группы. Родители написали официальный отказ от дочери. Опекунство над ней взяли родственники. Неравнодушными к беде Екатерины Бондаренко остались и журналисты Новороссийска. Благодаря редакции информационного портала «Блокнот Новороссийск», удалось собрать денежные средства на лечение Екатерины в Москве. История Екатерины стала сюжетом телевизионной программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». Историю девушки узнала вся страна.
За оказание содействия в отправке девушки на лечение в столицу железнодорожным транспортом, благодарственными письмами отмечены – начальник Новороссийского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Олег Абрамов и начальник ЛОП на станции Новороссийск подполковник полиции Максим Белецкий.
Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте