В Крыму стартовал масштабный автомотопробег, приуроченный к пятой годовщине «Крымской весны»

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В центре Симферополя стартовал автомотопробег, приуроченный к пятой годовщине «Крымской весны». В мероприятии принимают участие представители мотоклуба «Ночные волки», народной самообороны и другие участники событий февраля-марта 2014 года.

Часть автомобилистов и байкеров присоединились к основной колонне в районе Сапун-горы в Севастополе. Всего в мероприятии приняло участие пять тысяч человек.

«Пятилетие «Крымской весны» – большая радость для многих. Сегодня все хотят встретиться, обняться, поздравить друг друга с праздником, поэтому в автомотопробеге принимает участие около пяти тысяч человек. Из Симферополя выезжает около трех тысяч участников, а в Севастополе на Сапун-горе присоединятся еще две тысячи», — уточнил президент крымского отделения мотоклуба «Ночные волки» Виталий Бунько.

Перед стартом автомотопробега его участники вместе с профессиональным хором Крымского инженерно-педагогического университета исполнили два гимна – России и РК.

Конечной точкой автомотопробега стала гора Гасфорта. Сюда его участники доставили самый большой флаг РФ, который развернули на самой высокой точке Севастополя. После этого в районе Гасфорты началась праздничная программа. На концерте выступили группы «Земляне» и «Декабрь», певцы Александр Маршал, Глеб Корнилов и другие артисты.

Источник: https://forpostsevastopol.ru/social/transport/v-krymu-startoval-masshtabnyj-avtomotoprobeg-priurochennyj-k-pjatoj-godovshhine-krymskoj-vesny/?fbclid=IwAR3sgirrgcHOg_AL2bRz1fw_vQknjpqnWghjl7vKibpbhuvZP1enWHOAP-M