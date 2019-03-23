Трансформация ОСАГО: чего ждать?

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Правительство предлагает увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза – до 2 млн. рублей. Речь идет о возмещении ущерба после автомобильной аварии со смертельным исходом.

Также новые поправки в законопроект о реформе ОСАГО подготовил Минфин. Штрафы за пьяную езду теперь не повлияют на стоимость полисов. При этом цена на ОСАГО вырастет за административные нарушения: езда по встречной полосе, проезд на красный сигнал светофора и превышение скорости более чем на 60 км/ч.

Есть целый ряд предложений, который приведет к либерализации ОСАГО, рассказал в интервью радиоSputnik заместитель генерального директора страхового общества «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

«ОСАГО трансформируется и приближается к тому, что, как во всем мире, где есть такой вид страхования, будут устанавливаться свободные тарифы, и рынок будет все регулировать. Есть несколько важных этапов. Один из них – увеличение лимита ответственности за вред жизни и здоровью, причиненному человеку, до 2 млн. рублей. Сейчас существует странная диспропорция – на большинстве видов транспорта, в самолетах, поездах, автобусах, предусмотрена выплата возмещения до 2 млн. рублей. А в ОСАГО – 500 тысяч рублей. Это очевидное несоответствие, должен быть единый подход», – считает Игорь Иванов.

Несмотря на то, что увеличение лимита предполагается в 4 раза, на стоимости это должно сказаться незначительно, сказал эксперт.

«Основные выплаты ОСАГО приходятся на менее тяжелые страховые случаи: травмы, переломы, ушибы, синяки. 2 млн. рублей – предельная сумма, которая выплачивается в случае смерти или очень высокой инвалидности. Таких случаев, к счастью, не так много. Цена будет меняться, но это не будет драматическим изменением. Как правило, рынок регулирует точнее и справедливее, чем государство, которое не может уследить за всеми и уловить все нюансы эксплуатации автомобиля», – считает Игорь Иванов.

Источник: https://ria.ru/radio/