Круизный лайнер «Князь Владимир» планирует выйти из дока 15 апреля.

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Стоящий на ремонте в Новороссийске круизный теплоход «Князь Владимир» продолжает привлекать внимание прессы. Сегодня в Плавдоке стр. №190 Новороссийского судоремонтного завода побывали журналисты телеканала «Россия» г.Сочи.



Энвер Расимович Рашидов - Заместитель генерального директора -директор дирекции судоремонтного производства АО «НСРЗ» ответил на вопросы о темпах и объемах проводимых работ, о сложных моментах, связанных с ремонтом такого крупного судна.

Напомним, что в рамках договора с ООО «Черноморские круизы», теплоход «Князь Владимир» встал в док для проведения ремонтных работ 23 февраля 2019 года, а окончательное завершение их планируется на 15 апреля.

Время докового спуска будет зависеть от погодных условий.

Об этом в соцсетях сообщает пресс-служба НМТП.