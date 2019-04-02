/Транспорт/

Круизный лайнер «Князь Владимир» планирует выйти из дока 15 апреля.

Стоящий на ремонте в Новороссийске круизный теплоход «Князь Владимир» продолжает привлекать внимание прессы. Сегодня в Плавдоке стр. №190 Новороссийского судоремонтного завода побывали журналисты телеканала «Россия» г.Сочи.

Энвер Расимович Рашидов - Заместитель генерального директора -директор дирекции судоремонтного производства АО «НСРЗ» ответил на вопросы о темпах и объемах проводимых работ, о сложных моментах, связанных с ремонтом такого крупного судна.
Напомним, что в рамках договора с ООО «Черноморские круизы», теплоход «Князь Владимир» встал в док для проведения ремонтных работ 23 февраля 2019 года, а окончательное завершение их планируется на 15 апреля.
Время докового спуска будет зависеть от погодных условий.

Об этом в соцсетях сообщает пресс-служба НМТП.

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Транспорт

Добавить комментарий

Последние новости

Не вылечат: какие препараты перестанут завозить?

Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму»

Владимир Путин: Критерии достройки по старым правилам и стандарты проектного финансирования должны быть готовы к 15 апреля

Круизный лайнер «Князь Владимир» планирует выйти из дока 15 апреля.

Руководитель краевого департамента по надзору в строительной сфере подал в отставку

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!