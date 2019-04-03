Таганрогские таможенники обнаружили 267 незадекларированных серебряных ювелирных изделий

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Сотрудники таможенного поста МАПП Весело-Вознесенка Таганрогской таможни возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) в отношении гражданки Российской Федерации, жительницы Республики Дагестан, 1986 года рождения, которая при пересечении таможенной границы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не задекларировала 267 серебряных ювелирных изделий.

Женщина прибыла на автомобильный пункт пропуска Весело-Вознесенка с территории Украины. В ходе проведения таможенного контроля в её сопровождаемом багаже был обнаружен пакет с различными ювелирными изделиями. Кольца, серьги, кулоны, цепи, браслеты – всего 267 штук – находились в полиэтиленовых прозрачных упаковках, на каждом изделии были бирки. Общий вес товара составил 2,04 килограмма. По словам владелицы украшений, она не знала, что эти серебряные изделия необходимо декларировать.

Как пояснил начальник таможенного поста МАПП Весело-Вознесенка Александр Верхогляд, в данном случае ювелирные изделия не могут быть отнесены к категории товаров для личного пользования и, согласно статье 104 Таможенного кодекса ЕАЭС, подлежат обязательному таможенному декларированию. Проводится расследование.

Источник: Главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Таганрогской таможни