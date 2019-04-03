На границе с Абхазией задержан «Опель – Мовано» с контрабандным грузом сигарет

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Владелец машины спрятал в нише под сиденьями транспортного средства 5?000 пачек марки «Зе Кинг Оникс».

В ходе осмотра автомобиля 41-летнего иностранного, прибывшего на въезд в Россию, пограничники обнаружили укрытую табачную продукцию. Автомобиль вывели из транспортного потока и направили на углубленную проверку с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

По итогам досмотра пограничники совместно с сотрудниками сочинской таможни изъяли 500 блоков сигарет. Незадекларированный груз направлен на экспертизу после которой будет принято процессуальное решение.

Источник: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю