Компания Bentley в 2019 году отмечает 100-летие со дня основания

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Празднования проходят по всему миру. Грандиозный ужин Bentley Gala Night состоялся в Москве.

Уникальный перфоманс и эмоциональный монолог актера Константина Хабенского. Российская премьера роскошного кабриолета Bentley Continental GT Convertible.

В этом году компания Bentley отмечает важную веху в истории – 100-летний юбилей со дня основания. Этап, который достигают очень немногие компании, станет поводом еще раз вспомнить о богатом историческом наследии бренда, отметить глобальный успех сегодняшнего дня и выразить твердую уверенность в будущих победах.

Мероприятия, посвященные празднованию столетия, пройдут по всему миру. В честь этого важного события в Москве состоялся торжественный гала-ужин Bentley Gala Night для поклонников истинной британской роскоши, динамики и элегантного дизайна. Мероприятие бренда, стартовавшее в символичное время (20:19), посетили клиенты, дилеры, известные персоны среди которых Полина Аскери, Алла Вербер, Анна Ивченко, Петр Аксенов, Марина Руднева, Маргарита Лиева и другие. Глава марки Bentley в России Кристиан Шлик отмечает: - Компания Bentley создает роскошные автомобили класса Gran Turismo с момента основания в 1919 году, и на пороге юбилея марки модельный ряд пополнился автомобилем Continental GT Convertible.

Мы рады отметить столетие компании торжественным мероприятием Bentley Gala Night и впервые представить новый кабриолет российским клиентам в Москве. В этот особенный для нас вечер время остановилось, чтобы гости пережили прелесть момента и ощутили красоту мгновения. Перфоманс Bentley Gala Night повествование о каждом из нас. О том, что важно не упустить момент, скрывающийся в череде каждодневных событий. В череде телефонных звонков, встреч, быта, перелетов. Выдохнуть. Задуматься. Почувствовать. Вместе с главным героем, роль которого исполнил Константин Хабенский, Bentley останавливает время. Визуальные метафоры инсталляции слились с честным монологом, чтобы напомнить каждому о простых истинах. О простом моменте, размножив который можно увидеть целую эпоху. О моменте, в котором все важное происходит здесь и сейчас.