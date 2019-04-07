Краснодарские таможенники обнаружили незадекларированную коммерческую партию мужской и женской одежды

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На таможенном посту Аэропорт Краснодар при проведении выборочного таможенного контроля товаров, перемещаемых в сопровождаемом багаже и ручной клади физическими лицами, прибывшими международным авиарейсом Стамбул – Краснодар, установлено, что гражданин России перемещал 173 изделия мужской и женской одежды в ассортименте, весом более 35 кг.

При прохождении таможенного контроля мужчина не заполнял пассажирскую таможенную декларацию, и какие-либо сведения о перемещаемом им через таможенную границу товаре таможенному органу не заявлял.

Однако количество, характер, потребительские свойства, а также функциональное предназначение товаров, обнаруженных у пассажира, дали основание сделать вывод о том, что ввозимые товары предназначены не для личного пользования, а ввозятся с целью использования их в коммерческой деятельности.

По данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за совершение которых установлена ч. 1 ст. 16.2 (недекларирование товаров) и ст. 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров) КоАП России.

Кроме того, перемещаемый товар, возможно, является контрафактным. На изделия нанесены такие товарные знаки как: "HUGO BOSS", "TOMMY HILFIGER", "GIVENCHY", "GUCCI", "Philipp Plein", "DSQUARED2", "POLO RALPH LAUREN", "ARMANI JEANS", "Calvin Klein Jeans", "Valentino", "Adidas", "Nike", "GANT". В связи с этим таможенники рассматривают вопрос о наличии в действиях лица состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого установлена ст. 14.10 (незаконное использование средств индивидуализации товаров) КоАП России.

Проводится расследование, незадекларированный товар изъят.

Источник: Пресс-секретарь Краснодарской таможни