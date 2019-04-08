Самые дорогие авиабилеты на майские праздники обошлись в 635 тысяч рублей

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Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали бронирования авиабилетов с датой путешествия в майские праздники и нашли самые дорогие заказы.

В основном, в подборку попали заказы, где путешественники выбирали бизнес класс и перелет «туда-обратно».

Дороже всего семейной паре обошлись билеты из Москвы в Канкун. За перелет в обе стороны им пришлось отдать 635 тысяч рублей.

Вторым по дороговизне стала бронь по маршруту Москва — Горно-Алтайск. За три билета любители Алтая отдали 604 тысячи рублей. Третье место досталось поездке из Москвы в Самуи, за четыре билета в обе стороны заказчик выложил 485 тысяч рублей.

Самый дорогой билет на майские праздники из Новосибирска был куплен в Дубай. Он обошелся туристу в 180 тысяч рублей. Пара пенсионеров слетает из Сочи в Бухарест почти за 158 тысяч рублей (за авиабилеты в одну сторону).

В рейтинг самых дорогих перелетов попали и любители соло-путешествий. 77 тысяч рублей отдала за авиабилеты в Токио путешественница из Москвы. Еще одна москвичка полетит в Гуанчжоу (70 авиабилет «туда-обратно»).