Холдинг «РЖД» поддерживает Всероссийскую акцию «Будь здоров!»

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В рамках IV Всероссийской акции «Будь здоров!», приуроченной ко Всемирному дню здоровья, сеть здравоохранения ОАО «РЖД» – «РЖД-Медицина» и Всероссийское общественное движение добровольцев «Волонтеры-медики» проводят масштабную акцию по популяризации здорового образа жизни.

На Северо-Кавказской железной дороге акция проходит на 18 железнодорожных вокзалах. Среди них Ростов-Главный, Ростов-Пригородный, Краснодар-1, Краснодар-2, Новороссийск, Туапсе, Сочи, Адлер, Тимашевская, Белореченская, Кавказская, Тихорецкая, Армавир-1, Армавир-2, Минеральные Воды, Владикавказ, Гудермес, Махачкала.

Пассажирам и посетителям вокзалов рассказывают о современных возможностях медицины и инновационных подходах в лечении, а также раздают витаминные наборы и листовки, информирующие о ценностях здорового образа жизни.

– Одной из актуальных задач, стоящих перед сетью клиник «РЖД-Медицина», является содействие увеличению продолжительности жизни и продлению профессионального долголетия. В своих клиниках мы не только проводим ежегодную диспансеризацию и другие профилактические мероприятия для сотрудников холдинга «РЖД», но и организуем мероприятия для населения, направленные на популяризацию принципов здорового образа жизни, – подчеркивает начальник Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» Елена Жидкова.

Напомним, «РЖД-Медицина» – одна из крупнейших сетей клиник в России, включающая 168 учреждений здравоохранения в 75 регионах, в которых оказывается высококвалифицированная медицинская помощь с применением инновационного оборудования.

Всероссийская акция «Будь здоров!» проводится ежегодно и приурочена ко Всемирному дню здоровья, который отмечается во всем мире 7 апреля. В этом году ее целью является формирование грамотного представления у населения о здоровье и навыках здорового образа жизни. В 2018 году участниками «Будь здоров!» стали более 900 тысяч человек. Соорганизаторами акции совместно с ВОД «Волонтеры-медики» выступают Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины, Минздрав России и Росмолодежь.

Источник: пресс-служба СКЖД