Депутаты Государственной Думы за внедрение в российские города экологичного транспорта

Парламентариям провели экскурсию на электроавтобусах «Мосгортранса». Дорога от здания Госдумы до автопарка заняла 24 минуты.

Стоит отметить, что столица России стала лидером по количеству электробусов в Европе – сегодня на улицах Москвы курсирует уже более ста единиц этого инновационного вида транспорта, большая часть из которых собрана на «КАМАЗе» и «ГАЗе».

Член комитета ГД по транспорту и строительству, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский считает, что именно такой транспорт должен в большей степени формировать парк пассажирских перевозок не только в столице, но и в других российских мегаполисах. Эти машины нового поколения отвечают всем современным требованиям комфорта и безопасности.

– Электробусы экологичны, что в условиях большого города является дополнительным фактором для его массового использования. Они оборудованы всеми необходимыми средствами навигации и внутреннего контроля. Более просторны, в них есть место даже для пассажиров с собаками поводырями, да и они просто красивые. Уверен, что поездка на таком транспорте доставляет пассажирам, кроме всего прочего, ещё и эстетическое удовольствие, – заявил Синяговский.

Он пояснил, что производит машины отечественный автопром, что также немаловажно. В Москве электробусы работают с сентября и уже отлично себя зарекомендовали.

– Пока их не более сотни и для того, чтобы пассажирский транспорт стал массовым, на мой взгляд, необходима государственная программа и соответствующая законодательная база. Парламентский комитет по транспорту и строительству, безусловно, поддержит это направление развития пассажирских перевозок, — подчеркнул парламентарий.