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Профилактическое мероприятие «Дети и транспорт» проводят транспортные полицейские юга России

В целях профилактики детского травматизма на объектах транспорта, предупреждения безнадзорности среди несовершеннолетних, пресечения правонарушений в преддверии летних каникул, сотрудники транспортной полиции юга России проводят профилактическое мероприятие «Дети и транспорт».

Ежедневно сотрудниками отделений по делам несовершеннолетних Краснодара, Сочи, Крыма, Новороссийска и Анапы будут организованы рейдовые мероприятия на территории железнодорожных вокзалов, станций, перегонах и в местах массового перехода железнодорожных путей в неустановленных для этого местах. Стражи порядка посетят учебные заведения и детские оздоровительные учреждения, где проведут ряд профилактических бесед.

Транспортные полицейские напоминают,  что железная дорога – это не место для игр, а зона повышенной опасности. В период проведения летних каникул призывают родителей усилить контроль над проведением досуга несовершеннолетних детей.

Источник: Пресс-служба УТ МВД России по ЮФО

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Категория: Новости / Транспорт

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