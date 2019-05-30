В Государственной Думе проходят Дни российских железных дорог

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Прошло открытие выставки ОАО «РЖД». Организатором выступил парламентский Комитет по транспорту и строительству. Позже состоялось расширенное совещание Комитета на тему «Законодательное обеспечение реализации долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» на период до 2025 года».

В мероприятиях приняли участие руководство ОАО «РЖД», руководство двух палат российского парламента, члены Правительства РФ, а также депутаты ГД и сотрудники РЖД.

- ОАО «РЖД» - крупнейшая российская транспортная компания, от слаженной работы которой во многом зависит транспортная связь всей нашей огромной страны, – считает депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», член парламентского Комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский.

По мнению парламентария без железных дорог невозможно эффективное экономическое взаимодействие между регионами. Экономический рост напрямую связан с объемом перевозок. Растут грузовые перевозки – значит, происходит рост экономики. Огромную роль играют пассажирские перевозки, обеспечение транспортной доступности для населения. «Сегодня мы в режиме диалога обсудили основные проблемы российских железнодорожников, а также возможные и наиболее эффективные пути их решения. Вы только вдумайтесь в эти цифры – только за прошлый год чистая прибыль железнодорожников составила 18,4 млрд рублей, среднемесячная заработная плата работников составила почти 55 тыс. рублей, за прошлый год железной дорогой воспользовались 1 млрд. 157 млн пассажиров. Вместе с тем, осталось еще много проблем, к примеру: нам нужно решить вопрос государственного финансирования местных маршрутов, тех 25 млрд. руб., которые сейчас ежегодно выделяются на компенсацию затрат РЖД на пригородные поезда, совершенно не хватает. Требуется обновление парка электричек. Сейчас начинается дачный сезон, и «электрички» будут особенно востребованы. И, их уже не хватает. Кроме того, требуют решения вопросы охраны подвижного состава и всей железнодорожной инфраструктуры. Раньше этим занималась транспортная милиция и железнодорожные войска. Сегодня у нас явные недоработки на этом направлении. Возможно, задачу по охране следует поставить перед подразделениями Росгвардии и полиции. Много проблем у железнодорожников в Забайкальском округе. Здесь речь идет о перевозке угля. Компании используют железнодорожные пути, при этом экологии не уделяют должного внимания. Законодательное обеспечение развития РЖД не менее важно, чем непосредственно технологическая работа. Об этом на совещании говорило руководство РЖД, в лице его главы Олега Белозерова и помощник президента Игорь Левитин. Мы законодатели со своей стороны готовы поддержать законодательные инициативы направленные на улучшение деятельности РЖД», – подчеркнул он.