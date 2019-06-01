Северо-Кавказская железная дорога присоединилась к акции «Куришь? Бросай!»

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31 мая во Всемирный день без табака, на семи железнодорожных вокзалах Юга России, а также на предприятиях полигона СКЖД и в учреждениях сети здравоохранения "РЖД-Медицина" проходит акция "Куришь? Бросай!".

На вокзалах Ростов-Главный, Краснодар-1, Новороссийск, Сочи, Адлер, Минеральные Воды и Махачкала беседы с пассажирами проводят активисты общественного движения «Волонтеры-медики».

В залах ожидания вокзалов и на перронах противники табакокурения предлагают желающим обменять сигареты на яблоки, рассказывают о негативных последствиях пагубного пристрастия, раздают листовки.

Напомним, согласно Федеральному законодательству, курение запрещено в вагонах (в том числе тамбурах) пригородных поездов и в поездах дальнего следования; на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки и высадки пассажиров поездов пригородного сообщения, в помещениях и на объектах вокзальной инфраструктуры.

На всех объектах железнодорожной инфраструктуры действует запрет рекламы табачной продукции, запрещена торговля табачной продукцией в предприятиях розничной торговли и общественного питания, размещенных на вокзалах.

Курить разрешено только на расстоянии не менее 15 м от входа в железнодорожный вокзал. Также запрет не распространяется на платформы, используемые для остановки поездов дальнего следования. Соблюдение этих требований контролируют сотрудники полиции и Управления на транспорте МВД России.

Источник: пресс-служба СКЖД