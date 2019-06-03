В Госдуме оценили идею полного запрета тонировки автомобилей

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Рабочая группа Госдумы и МВД рассмотрит идею о полном запрете тонировки частных автомобилей. Ранее с таким предложением выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

По российскому техническому регламенту лобовое и боковые передние стекла должны пропускать не менее 70% света. За более низкие значения предусмотрен штраф - 500 рублей. Задние стекла частных автомобилей могут быть тонированы. Но именно этот пункт хочет изменить депутат из Ленинградской области.

Как рассказал радио Sputnik депутат Государственной думы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков, шансов пройти обсуждение у этой инициативы нет.

«Сделать все стекла автомобиля полностью прозрачными - это значит концептуально отменить все существующие регламенты и ГОСТы. Это даже законодателю не под силу. Предложение бесперспективно, и оно уйдет в небытие. Кстати говоря, во многих жарких странах тоже есть штрафы за чрезмерную тонировку. У нас, возможно, даже слишком жесткие стандарты и надо разрешить тонировать чуть больше. Я, как автовладелец, допустил бы небольшую тонировку передних стекол, но в существующем техническом регламенте такой нормы нет», - объяснил депутат.

Вячеслав Лысаков напомнил, что изначально штрафы за тонировку и принимались для борьбы с террористами, но сейчас это уже не актуально.

«Первый раз повысили штраф именно в интересах антитеррористической работы. Когда на Кавказе был разгар боевых столкновений, многие ребята из-за этого погибали. Подъезжала к блокпосту тонированная машина и открывала огонь. Без визуального контроля никто не успевал среагировать, и гибли люди. Сейчас это не так актуально, но тогда было. Мы это не очень афишировали в те годы, но это была одна из причин повышения штрафа за излишнюю тонировку", - объяснил депутат Лысаков.

Позицию своего коллеги поддержал депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский. Он отметил. что небольшая тонировка особенно актуальна для южных регионов страны и полная отмена не будет поддержана автолюбителями.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/