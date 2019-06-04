В селе Кирпичном завершили строительство нового моста через реку

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Новая переправа через реку в селе Кирпичном для автомобилей и пешеходов заменила разрушенный во время прошлогодней стихии мост. Ее строительство завершено.

Качество выполненных работ оценил приехавший в Туапсинский район с рабочим визитом депутат Госдумы Владимир Синяговский. Смытый мост полностью демонтировали, а новый возвели буквально в двух метрах от прежнего. На опорах установили металлоконструкцию и ограждения, обустроили пешеходную зону.

Теперь осталось завершить прокладку подъездных дорог к мосту – отсыпать, выровнять и утрамбовать с помощью спецтехники щебень. Переправа соединяет две части села. Ее длина – около 60 метров, ширина – более трех. После ЧС и пока велось строительство, жители Кирпичного переправлялись по временному тяжелому механизированному мосту, который в прошлом году привезли спасатели из Тульской области.

Источник: https://tuapseregion.ru/adm