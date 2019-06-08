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На территории города Новороссийска проводится социальная компания «Автокресло-детям»

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров и снижения тяжести их последствий, Госавтоинспекцией города Новороссийска в период с 7 по 12 июня проводится социальная компания "Автокресло - детям!".

Всем известно, что  безопасность ребенка во время поездки в автомобиле - это первостепенная задача для любого водителя. Для того, чтобы исключить серьезные последствия для маленького пассажира в аварии, его необходимо перевозить в детском удерживающем устройстве. 

Сотрудниками ГИБДД и ОР ДПС  проводятся профилактические рейды, разъясняется необходимость использования детских удерживающих устройств среди водителей транспортных средств. 

Уважаемые взрослые! Самое ценное, что есть у каждого из нас - это наши дети. Их здоровье и безопасность зависит от каждого из нас. Берегите наших детей! 

Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск

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Категория: Новости / Транспорт

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