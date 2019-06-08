На территории города Новороссийска проводится социальная компания «Автокресло-детям»

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С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров и снижения тяжести их последствий, Госавтоинспекцией города Новороссийска в период с 7 по 12 июня проводится социальная компания "Автокресло - детям!".

Всем известно, что безопасность ребенка во время поездки в автомобиле - это первостепенная задача для любого водителя. Для того, чтобы исключить серьезные последствия для маленького пассажира в аварии, его необходимо перевозить в детском удерживающем устройстве.

Сотрудниками ГИБДД и ОР ДПС проводятся профилактические рейды, разъясняется необходимость использования детских удерживающих устройств среди водителей транспортных средств.

Уважаемые взрослые! Самое ценное, что есть у каждого из нас - это наши дети. Их здоровье и безопасность зависит от каждого из нас. Берегите наших детей!

Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск