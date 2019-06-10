На контроле депутата Госдумы реализация партийного проекта "Дороги"

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В рамках рабочего визита в город-курорт Геленджик Владимир Синяговский встретился с местной жительницей с улицы Айвазовского. К сожалению, улицу размывает во время дождей и двигаться по ней достаточно сложно.

Давно необходимо асфальтирование првести дорожного полотна. Как пояснил председатель местной Думы Михаил Димитриев, уже получено положительное заключение экспертизы по проектно-сметной документации на капитальный ремонт указанной улицы и ремонт планируется осуществить до конца 2019 года.

Депутат Госдумы взял вопрос на контроль и просил местные власти информировать о ходе работ. Народный контроль будут осуществлять сами жители этой улицы.