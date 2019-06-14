В Анапе отрабатывают требования к перевозке и сопровождению организованных групп детей

/Транспорт/

Отделение по делам несовершеннолетних Анапского ЛО МВД России на транспорте с наступлением лета перешло на более интенсивный режим работы в части контроля за перевозкой и сопровождением организованных групп детей, прибывающих на курорт со всех регионов России с целью отдохнуть и оздоровиться в учреждениях санаторно-курортного комплекса.

«Ежедневно на железнодорожный вокзал Анапы приходят поезда с так называемыми детскими вагонами, обеспечивающими безопасность детей во время перевозок. Далее дети до мест назначений добираются специализированными автобусами, оборудованными в соответствии с государственными требованиями, которые ожидают на спецстоянке жд вокзала Анапы. Осмотр автопарка, прибывающего за детьми, также осуществляется нашими сотрудниками, как дополнительная мера», - рассказала майор полиции, начальник ОПДН Анапского ЛО МВД России на транспорте Вероника Бутовецкая.

Только за вторую неделю лета в Анапу прибыло свыше 10000 детей, основной делегацией стали ребята из Грозного в количестве 600 человек, которые отдохнут в детском лагере «Олимпиец».

Напомним, что с января по сентябрь 2018 года Анапу посетило 87499 человек в составе организованных групп детей, часть из которых прибыла на 605 поездах, что на 11% стало больше цифры 2017 года за аналогичный период.

Источник: Пресс-служба Анапского ЛО МВД России на транспорте