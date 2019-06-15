Байкал-Сервис расширяет границы

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Сразу пять новых филиалов – в Великом Новгороде, Армавире, Рыбинске, Муроме и Арзамасе – открыла на этой неделе транспортная компания Байкал-Сервис, увеличив, таким образом, до 95 число своих представительств по стране.

Сегодня компания активно заходит в промышленные города с населением от 100 тысяч человек, в которых отмечается спрос на сборные перевозки. Эта стратегия отвечает запросам клиентов компании, заинтересованных в поставках грузов по всей стране.

«Широкая филиальная сеть, которую мы и дальше будем активно развивать, – одно из ключевых преимуществ компании, – говорит заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ООО «Байкал-Сервис ТК» Алексей Худов. – С открытием представительств в новых городах наши клиенты получают ряд преимуществ: теперь они смогут сдать там груз в любое удобное для них время и по более выгодной цене. Его отправка обойдется им в среднем на 5-10 % дешевле, а по отдельным направлениям – на треть».

Новые филиалы удачно расположены, как правило, на пересечении транспортных магистралей, имеют удобный подъезд. Филиал в Муроме находится рядом с развязкой на въезде в город по адресу: Владимирское шоссе, д. 5, лит. ЗЗ1, этот филиал стал вторым представительством компании во Владимирской области.

В Рыбинске и Великом Новгороде филиалы компании открылись в промышленных районах. Адрес в Рыбинске: Ярославский тракт, 41. В Великом Новгороде - ул. Большая Санкт-Петербургская, дом 81, корп. 1. Кстати, с открытием филиала в Великом Новгороде наша компания теперь стала представлена и в Новгородской области.

В Армавире офис и терминал компании расположились в самом центре города на ул. Желябова, 2. В Арзамасе – на территории крупной оптовой базы по адресу: ул.Заготзерно, д.1