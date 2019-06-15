ДТП в Адлерском районе Сочи

/Транспорт/

15 июня в 14 часов 00 минут в Адлерском районе по ул. Кирпичная дом 2/3 произошло ДТП, в котором пострадала 8-летняя жительница Салехарда.

На придомовой территории жилищного комплекса, 40 летний водитель, управляя Toyota RAV4, при движении допустил наезд на пешехода, которая выбежала на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.

В результате столкновения девочка-пешеход с места ДТП была госпитализирована.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что невнимательность и рассеянность на дороге может привести к совершению дорожно-транспортного происшествия. Помните, автомобиль, это средство повышенной опасности при управлении которым недопустимо отвлечение, особенно при приближении к пешеходным переходам, движении вблизи мест учебы и отдыха детей, а также при движении во дворах и вблизи жилой зоны.