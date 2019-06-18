В Новороссийском морском торговом порту презентовали уникальный портальный кран

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Первый в мире портальный кран Liebherr начал работу в Новороссийском торговом порту.

Презентацию Liebherr модели LPS 420 E провели руководители группы компаний Liebherr: управляющий директор Liebherr-MCCtec Rostock GmbH Leopold Berhold, генеральный директор ООО «Либхерр-Русланд» Nikolaus von Seeva и директор департамента морских кранов ООО «Либхерр-Русланд» Герман Игнатов.

В ходе презентации представители компании продемонстрировали возможности первого в мире портального полноповоротного электрического крана Liebherr LPS 420 E, спроектированного без использования гидравлических узлов.

Главной особенностью созданного для ПАО «НМТП» крана стал электрический привод, который в сравнении с механизмами кранов аналогичной грузоподъемности более эффективный по эксплуатационным затратам, а также обладает большей производительностью.

При проектировании крана LPS 420 E были созданы новая система вылета стрелы и рабочие конструкции, значительно снизившие его вес.

На презентации присутствовали представители руководства ПАО «НМТП»: председатель Совета директоров Шарипов Р.Р., генеральный директор Киреев С.Г., первый заместитель генерального директора Терентьев И.В., исполнительный директор Лесняк А.Е., а также представители федеральных и региональных СМИ.

Напомним, что кран был смонтирован на площадке завода и в собранном виде погружен на теплоход Polmerton в середине апреля, а уже 2 мая его выгрузили и установили на Причале №9 Грузового района ПАО «НМТП», специализирующемся на перевалке металла. В течение месяца специалисты компании-производителя проводили пуско-наладочные работы и обучали работников порта особенностям эксплуатации уникального оборудования.

Источник: Группа компаний ПАО «НМТП»