Снятие запрета на продажу электронного ОСАГО посредниками увеличит доступность полисов

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Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал к принятию в первом чтении правительственный законопроект, который предполагает снятие запрета на продажу электронных страховых полисов, в том числе полисов ОСАГО, посредниками - агентами и брокерами. Госдума рассматривает законопроект на заседании 18 июня.

Сейчас по закону электронный полис ОСАГО можно приобрести только на официальном сайте страховой компании, при этом существует большое количество сайтов-агрегаторов, которые предлагают сравнить цены разных страховщиков. В их деятельности существует правовая неопределенность, которую правительство предлагает устранить этим законопроектом, говорится в пояснительной записке.

«Снятие запрета на агентские продажи е-ОСАГО улучшит ситуацию с доступностью полисов, которая уже коренным образом изменилась с введением электронного полиса. Чем больше каналов продаж - тем более конкурентным становится сегмент и тем ниже цены на соответствующие услуги», - говорит автоэксперт Игорь Моржаретто.

Правительство в пояснительной записке к законопроекту также отмечает, что его принятие будет способствовать развитию конкуренции на страховом рынке.

«Конкуренция на рынке ОСАГО с начала 2019 года обострилась, и такая ситуация складывается на пользу потребителя - средняя цена полиса ОСАГО за январь-май 2019 года снизилась на 5,6%. Это произошло в результате реализации первого этапа реформы по либерализации тарифа - расширению коридора ставок базового тарифа с 3432-4118 руб. до 2746-4942 руб. Чтобы конкуренция за клиента развивалась дальше, необходима дальнейшая индивидуализация тарифа. Нужны законодательные изменения в формулу расчета цены полиса ОСАГО, чтобы тариф становился все более персонализированным - тогда для аккуратных водителей, которых в России подавляющее большинство, страховка будет дешеветь и дальше», - говорит Игорь Моржаретто.

Такой законопроект готовит к внесению в Госдуму Минфин - предполагается, что из расчета цены ОСАГО поэтапно уберут коэффициенты мощности и территории. Сейчас они существенно влияют на цену полиса, при этом не отражают реального риска. Их предполагается заменить большей свободой тарифа.

Также законопроектом о деятельности страховых посредников в интернете предлагается установить, что агент или брокер при заключении электронного договора страхования действует от имени страховой компании, при этом не может подписывать электронный договор и получать от клиента страховую премию. «Это позволит свести к минимуму мошеннические действия», - отмечает юрист и автоэксперт Сергей Смирнов. Но посредник сможет оказывать услуги по внесению изменений в договоры страхования и оформлению документов на страховую выплату.

В РФ зарегистрировано 68 страховых брокеров. По данным Росстата, на страховом рынке работают более 140 тысяч агентов-физлиц, а также агенты-юрлица.

Источник: Пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»