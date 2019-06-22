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«Интерфакс»: грузинским авиакомпаниям запретят летать в Россию с 8 июля

Власти России с 8 июля временно запретят грузинским авиакомпаниям выполнять рейсы в российские аэропорты, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники. Официально это пока не подтверждено.

Рейсы между Грузией и Россией осуществляют грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines.

21 июня президент РФ Владимир Путин своим указом запретил российским авиакомпаниям перевозить граждан в Грузию, начиная с 8 июля. После этого грузинские авиаперевозчики сообщили, что не планируют отказываться от рейсов в Россию.

Источник: https://meduza.io/news/2019/06/22/interfaks-gruzinskim-aviakompaniyam-zapretyat-letat-v-rossiyu-s-8-iyulya?utm_source=website&utm_medium=push&utm_campaign=browser_news

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Категория: Новости / Транспорт

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