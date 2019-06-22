Открылся VI Крымский транспортный форум

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20 июня в Алуште в отеле Riviera Sunrise Resort & Spa начал свою работу VI Крымский транспортный форум.

Форум будет проходить в Крыму 20 – 21 июня 2019 г. Профессионалы транспортной отрасли, логисты, портовики, стивидоры, экспедиторы, трейдеры, масс-медиа, рассмотрят за эти дни работу по основным крымским проектам и наметят вектор дальнейшего развития транспортной инфраструктуры полуострова.

Крымский транспортный форум традиционно проходит при поддержке Министерства транспорта Республики Крым. Эксперты форума отмечают, что за прошедшие пять лет после присоединения полуострова к Российской Федерации экономика Крыма показала почти двукратный рост. Внимание потенциальных инвесторов приковано к проектам индустриальных парков. Обеспечивают рост инвестиционной привлекательности региона и проекты транспортно-логистического сектора.

С приветственными словами перед делегатами форума выступили Максим Воронцов, генеральный директор компании-организатора мероприятия, и Алексей Волков, советник министра транспорта Республики Крым.

Модератором пленарной сессии Развитие транспортного комплекса Крыма» приглашён Андрей Матюхин, обозреватель радиостанции «Спутник в Крыму» МИА «Россия сегодня».

Сессия открылась докладом Алексея Волкова, советника министра транспорта Республики Крым. Спикер доложил о развитии транспортной и дорожной отрасли Крыма, отметив, что за год с прошлого Крымского транспортного форума транспортно-логистическая отрасль полуострова сделала серьёзный шаг в своём развитии. Продолжается работа над существующими проектами и по запуску новых серьёзных направлений. Так, 8 сентября т.г. уже стартует продажа билетов по железнодорожной части Крымского моста, и таким образом к концу года у Крыма уже будет полноценное жд-сообщение с материком. Как известно, за неделю до форума, 14 июня, строители завершили укладку звеньев из шпал и рельсов на первом железнодорожном пути Крымского моста. В перспективе по Крымскому мосту смогут передвигаться железнодорожные составы массой до 7 100 т. Пропускная способность магистрали составит до 47 пар поездов в сутки. Достаточно высокие темпы строительства демонстрируются и на трассе Таврида, и на других объектах.



Тем не менее, было принято решение продлить федеральную целевую программу Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя еще на пару лет - до 2022 года. О роли ФЦП в развитии транспортной инфраструктуры региона рассказала на форуме Ольга Пироженко, к.э.н., начальник отдела информационных систем и сводной аналитики Дирекции по управлению ФЦП. Эксперт заметила, что в мире к 2040 году будет тратиться на развитие инфраструктуры до 2 трлн долл. США, и расходы на транспортный сектор экономики будут только расти - особенно на автомобильную его часть. На российском рынке мы наблюдаем ситуацию, аналогичную мировому тренду: 4,2% ВВП у нас в стране расходуется на развитие инфраструктуры, и к 2024 году эта сумма достигнет 26 трлн руб, из которых на транспорт пойдёт 69%, или 17,8 трлн руб. Общая стоимость ФЦП Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя хотя и не триллион, но все равно немало – 877,8 млрд рублей.

ФЦП до 2022 г. – это 11 направлений сфер экономики, и транспортный сектор среди них - наиболее масштабен: 67 объектов, 10 из которых уже реализованы, 49 – в стадии реализации.

Анатолий Цуркин, председатель Ассоциации грузовых

перевозчиков и экспедиторов Республики Крым, наметил пути оптимизации логистических систем, обострив проблему ценообразования на полуострове:

«В прошлом году мы об этом не говорили, потому что тогда все эти расчёты ещё не были столь актуальными. А сейчас мы уже можем сравнивать, какая ситуация у нас была до открытия транспортного перехода, и какая ситуация имеет место быть сегодня для грузовых коммерческих автомобилей; как поменялись цены, каковы затраты на торговую логистику, почему не подешевели продукты питания, чего, надо признаться, все первым делом и ожидали. И, самое главное, куда ушли все преференции этого открытия моста. Принимая во внимание тот факт, что в рамках текущей ситуации автомобильная логистика в Крым стала дешевле и проще, на стоимости товаров на полках магазинов это, тем не менее, не отразилось. И это большой вопрос: почему? При том, что все эти проекты были и остаются под контролем Президента, под контролем руководства Республики, то есть это не просто какая-то местечковая проблема. Важно привлечь внимание общественности и властей к сложившейся весьма странной ситуации».

Вячеслав Хильченко, исполняющий обязанности заместителя начальника Крымской таможни, проанализировал особенности функционирования системы таможенного контроля в рамках СЭЗ в Крыму. Тему таможни продолжил Юрий Волощенко, начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Севастопольской таможни. Спикер доложил о применении таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории города федерального значения Севастополя.

Вугар Мехтиев, врио руководителя Крымского УФАС России, рассказал делегатам форума про антимонопольное регулирование на транспорте как фактор повышения конкурентоспособности отрасли в Крыму, заверив, что любая «жажда наживы нами будет незамедлительно пресекаться».

Источник: PR Manager of "ICF - International Conferences"