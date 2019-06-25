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ДТП в Сочи

Сотрудники полиции работают на месте ДТП с участием рейсового автобуса в Адлерском районе города Сочи.

По предварительным данным, авария произошла около 20.30, по причине наезда автобуса на металлическое силовое ограждение. В результате ДТП четыре человека доставлены в медицинские учреждения, двое из которых несовершеннолетние.

Сотрудники ДПС регулируют движение на участке дороги, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Транспорт

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