Заметное наблюдение: в Госдуму внесён законопроект о требованиях к камерам на дорогах

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Требования к дорожным камерам и места для их установки должно определять правительство РФ, говорится в пояснительной записке к новому законопроекту, внесённому на рассмотрение в Госдуму.

Авторы документа также призвали передать автоматические камеры в ведение властей. По их наблюдению, сейчас передвижные комплексы фиксации размещают не в местах с высокой аварийностью, а на участках, где водители часто совершают мелкие нарушения. Таким образом частники рассчитывают получить максимальную прибыль из-за большого количества штрафов. В конце июня президент России Владимир Путин призвал не прятать дорожные камеры от водителей. Эксперты отмечают, что сферу фото- и видеофиксации нарушений ПДД необходимо регламентировать.

В Госдуму внесён законопроект, разрешающий правительству РФ определять требования к камерам фиксации нарушений ПДД, а также места их установки. Об этом сообщил один из авторов документа, председатель комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Законопроектом предлагается установить, что требования к функциональным свойствам указанных средств (камерам фото-, видеофиксации нарушений ПДД. — RT), а также порядок определения мест их установки определяются правительством Российской Федерации», — приводит РИА Новости пояснительную записку к документу.

Кроме того, для защиты прав автомобилистов законопроект предлагает ввести норму, согласно которой работающие в автоматическом режиме камеры фиксации нарушений должны находиться в собственности Российской Федерации или региона РФ.

Авторы документа обратили внимание на то обстоятельство, что действующее законодательство не запрещает передавать негосударственным организациям или индивидуальным предпринимателям право фиксировать административные правонарушения ПДД с применением камер, принадлежащих им и работающих в автоматическом режиме.

Парламентарии отметили, что комплексы фиксации могут быть стационарными и мобильными. По их мнению, передвижные камеры часто размещают, отталкиваясь от количества мелких нарушений на том или ином участке дороги.

«Передвижные комплексы используются в основном для выявления нарушений скоростного режима. При этом они устанавливаются, как правило, не на участках с высокой аварийностью, а в местах, где собственники (владельцы) транспортных средств часто допускают незначительное нарушение скоростного режима», — приводит агентство выдержку из пояснительной записки к законопроекту.

Авторы инициативы убеждены, что многие недобросовестные владельцы в целях увеличения количества зафиксированных нарушений «некорректно устанавливают камеры по отношению к дороге либо искусственно увеличивают показатель погрешности, чем существенно нарушают права собственников транспортных средств».

Речь идёт именно о тех проблемах, на которые ранее обратил внимание президент РФ Владимир Путин, считает автоэксперт Вячеслав Субботин.

«Кто, кроме государства, соответствующих уполномоченных органов, может ими заниматься? Только тот, кто наделён властью. Поэтому эти изменения в законе и предлагают. И правильно делают», — заключил Субботин.

В конце июня Владимир Путин заявил, что камеры фото- и видеофиксации нарушений не следует прятать. По мнению главы государства, это приводит к подмене понятий.

«Цель их установки — это снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизней людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать», — сказал Путин на заседании Госсовета 26 июня.

Тогда парламентарии отметили, что в России необходимо оформить правила расстановки камер, а сами устройства следует сертифицировать.

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«Контроль за использованием камер должен осуществляться органами власти. Несомненно, должны быть разработаны правила расстановки камер на дорогах, стандарты должны быть закреплены законодательно, а камеры должны проходить сертификацию. Частные структуры не должны иметь к ним отношения», — приводит РИА Новости слова члена комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Синяговского.

По его словам, сейчас камеры размещены на дорогах бессистемно.

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) заявил, что готов выложить список своих камер в открытый доступ. В ЦОДД отметили, что организация располагает передвижными комплексами, которые используются для разыскных и специальных мероприятий совместно с ГИБДД.

«Наши передвижные комплексы без труда можно увидеть на дорогах — они заметны издалека. Все они забрендированы, у них яркая зелёная оклейка. Также мы ставим предупреждающие таблички. Но мы готовы выложить адреса стационарных камер в открытый доступ», — цитирует ТАСС пресс-службу организации.

В свою очередь, Минтранс Подмосковья опубликовал на своём сайте полный список мест установки стационарных и передвижных камер фиксации нарушений ПДД.

«В рамках поручений президента РФ Владимира Путина Минтранс области опубликовал полный список мест установки комплексов. Стационарные комплексы отмечены на интерактивной карте, которая доступна для пользователей с момента введения системы в 2017 году», — говорится в сообщении ведомства.

Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что проблема назрела давно.

Он отметил, что во многих случаях камеры находятся на балансе частных компаний, которые размещают их в тех местах, где можно собрать больше штрафов.

«Поскольку они получают или фиксированную сумму, или определённый процент от штрафа, возмущение в народе зрело давно и подобный документ нам давно обещают. Посмотрим, как это будет реализовано», — заключил эксперт.

Источник: https://russian.rt.com/russia/article/646008-zakonoproekt-kamery-trebovaniya