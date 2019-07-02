Избиратели обратились, депутат решил!

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В селах Октябрьского сельского поселения Туапсинского района восстановлена телефонная связь.

В начале июня, в рамках рабочего визита, Владимир Ильич Синяговский посетил одно из отдаленных сел Туапсинского района – село Гойтх.

Жители села обратились с просьбой в оказаниипомощи по восстановлению телефонной связи и сети-интернет, которые были утрачены в результате октябрьской чрезвычайной ситуации на территории Туапсинского района. Так же в связи с обрывом кабеля на территории с. Гойтх, без связи осталисьблизлежащие населенные пункты – х. Папоротныйи х. Терзиян

После обращения граждан, депутатом была проведена работа, и уже 25 июня в населенных пунктах появилась телефонная связь, проведенная по временной схеме Работы по восстановлению сети-интернет продолжаются, и держатся на контроле.