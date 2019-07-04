«Народный контроль» доложил о первых положительных результатах

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В оющественную приемную депутата Государственной Думы РФ Владимира Синяговского поступают многочисленные жалобы по нарушениям в сфере общественного транспорта Новороссийска.

В связи с этим в рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» при участии администрации города Новороссийска была сформирована рабочая группа по выявлению данных нарушений. Первые рейды сразу показали свою эффективность. В работу группы активно включились члены партии "Единая Россия" под кураторством депутата городской думы Андрея Кравченко и помощника депутата Госдумы Александра Жужнева.

В сфере маршрутного транспорта наиболее распространенными нарушениями стали: отсутствие билетной продукции, отсутствие схемы и режим движения, отсутствие информации о контролирующих органов. Так же было выдано большое количество предписаний о приведении в соответствие госту транспортного средства, касаемо необходимого количества открывающихся окон.

В сфере индивидуального извоза были выявлены факты незаконной коммерческой деятельности и отсутствие лицензии. В настоящее время на штрафстоянке в ожидании решения суда размещено 6 автомобилей. Один из владельцев которого оказался рецидивист, что влечет за собой лишение прав.

Участники группы внимательно следят за исполнением выданных предписаний и уверены, что результаты не заставят долго ждать.