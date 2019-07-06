ДТП в Адлерском районе

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6 июля 2019 года, в 13 часов 20 минут, в Адлерском районе, на автодороге «Адлер - Альпика сервис», 32км. + 200м., произошло ДТП, в котором пострадали 6 человек, в том числе двое детей-пасссажиров 8 и 12 лет.

По предварительным данным, водитель управляя автомобилем Ауди выехал на полосу предназначенную для встречного движения и допустил столкновение со стоящим автомобилем Тойота из Ставропольского края.

В результате столкновения 6 человек были госпитализированы с места ДТП, сейчас определяется степень их повреждений и необходимость медицинской помощи.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что невнимательность и рассеянность на дороге может привести к совершению дорожно-транспортного происшествия. Помните, автомобиль, это средство повышенной опасности при управлении которым недопустимо отвлечение.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи