Депутатами Законодательного Собрания края единогласно одобрена законодательная инициатива прокурора Краснодарского края

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На состоявшейся сегодня, 16 июля 2019 года, сессии Законодательного Собрания края депутаты единогласно проголосовали за принятие в первом чтении закона края «О регулировании отдельных отношений в сфере организации дорожного движения на территории Краснодарского края», проект которого внесен прокурором края Табельским С.В. в порядке законодательной инициативы.

Законопроект разработан во исполнение Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Обеспечение надлежащей организации дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач, поскольку аварийность на автомобильном транспорте наносит значительный материальный ущерб и моральный вред, как отдельным гражданам, так и обществу в целом.

Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста, гибнут или становятся инвалидами дети.

При этом высокий уровень аварийности обусловлен не только нарушением водителями Правил дорожного движения.

Как показывают результаты прокурорских проверок, одной из причин сложившейся ситуации зачастую является ненадлежащая организация дорожного движения, в том числе несоответствие технических параметров автомобильных дорог интенсивности и составу движения, в результате чего недостаточный уровень развития автодорог приводит к их перегруженности и, как следствие, к росту количества ДТП.

Кроме того, активная градостроительная деятельность также способствует значительному снижению пропускной способности улично-дорожной сети.

Ненадлежащее функционирование транспортной системы характерно для крупных городов края. Наиболее сложная ситуация наблюдается в городах: Краснодаре, Новороссийске, Армавире, Геленджике, Анапе, Туапсе, Ейске.

Проектом определены и разграничены полномочия между органами государственной власти края, органами местного самоуправления в данной сфере.

Принятие законопроекта позволит обеспечить надлежащее исполнение полномочий по организации дорожного движения соответствующими органами и их должностными лицами на региональном и муниципальном уровнях.

Дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2018 №461-ФЗ в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», предусмотрено, что нормативными правовыми актами субъекта РФ гражданским служащим, назначенным (назначаемым) в порядке ротации на должности гражданской службы в государственные органы, расположенные в другой местности в пределах Российской Федерации, наряду с гарантиями, предусмотренными указанным Федеральным законом, могут предоставляться иные гарантии.

Изменениями, внесенными Федеральным законом от 06.02.2019 №3-ФЗ в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», дополнено, что высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, в том числе, осуществляет в пределах своих полномочий меры по защите прав коренных малочисленных народов.

Федеральным законом от 15.04.2019 №60-ФЗ внесены дополнения в ст.170 Жилищного кодекса РФ, согласно которым доходы в виде процентов, начисленных за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, счете, счетах регионального оператора, на которых осуществляется формирование фондов капитального ремонта, а также доходы в виде процентов, полученные от размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта, зачисляются только на специальный счет, счет, счета регионального оператора, на которых осуществляется формирование фондов капитального ремонт.

Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 29.05.2019 №119-ФЗ в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», медицинская организация обязана предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи или законным представителям пациента посещать его в медицинской организации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий.

По результатам мониторинга изменений федерального законодательства Законодательное Собрание края проинформировано прокуратурой края об указанных и иных изменениях, которые повлекли необходимость приведения в соответствие с ними законов края.

На сессии Законодательного Собрания края депутатами по предложению прокуратуры края приняты законы края о внесении изменений в 7 законов края: «Устав Краснодарского края»; «О государственной гражданской службе Краснодарского края»; «Об охране здоровья населения Краснодарского края»; «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края»; «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Краснодарского края государственным гражданским служащим Краснодарского края» и другие.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/deputatami-zakonodatelnogo-sobraniya-kraya-1