Общественный совет транспортной полиции Новороссийска оценил работу полицейских на ж\д вокзале в разгар летнего курортного сезона

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Председатель Общественного совета при Новороссийском ЛО МВД России на транспорте Александр Манякин начал мониторинг с посещения дежурной части линейного отдела полиции на станции Новороссийск, далее отправился на железнодорожный вокзал.

Также общественник посетил комнату приема пищи и отдыха сотрудников транспортной полиции, ознакомился с условиями содержания задержанных.

По мнению Александра Манякина, общественный контроль за органами внутренних дел на транспорте - одно из основных направлений, но нельзя забывать, что на членов Общественного совета возложена обязанность быть связующим звеном между обществом и органами внутренних дел. Поэтому основной акцент необходимо делать на повышение авторитета каждого транспортного полицейского. Отмечены положительные тенденции в завоевании доверия со стороны граждан. Случаи, когда пассажиры активно проявляют свою гражданскую позицию, стали не редкими. Пошла обратная реакция, идет искренняя благодарность. Это один из главных показателей.

В завершении, Александр Манякин вместе с руководством железнодорожного вокзала спустился на перрон, где лично пообщался с пассажирами, представителями казачества и ЧОПов, а также нарядами патрульно-постовой службы полиции. В целом было отмечено, что в рамках ОПМ «Курорт-2019» наряды сотрудников транспортной полиции несут службу ответственно и добросовестно, в полном объёме выполняют поставленные руководством подразделения задачи.

Источник: Пресс – служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте