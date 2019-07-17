О движении поездов на Черноморском побережье

/Транспорт/

16 июля в 10:38 на станции Лазаревская Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги в связи с непогодой произошел сбой графика движения пассажирских поездов.

На данный момент до полутора часов задерживаются поезда: № 6013 Горячий Ключ - Имеретинский курорт, №6805 Туапсе – Имеретинский курорт, № 6806 Имеретинский курорт – Туапсе, № 492 Адлер – Казань, №6004 Аэропорт Сочи – Туапсе.

По предварительным данным, поезда были задержаны в результате разрыва контактного провода кровлей, слетевшей с одного из объектов городского пляжа.

Также посторонним предметом было повреждено окно пассажирского поезда №116 Адлер – Санкт-Петербург. Легкие повреждения (царапины) получил 1 пассажир.

ОАО «РЖД» предпринимает необходимые меры для ввода задержанных поездов в график.

Источник: пресс-служба СКЖД