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Вокзал Краснодар-1 стал лидером по пользованию услуг в залах повышенной комфортности на вокзалах СКЖД в первом полугодии

На вокзалах, расположенных на полигоне Северо-Кавказской железной дороги, за шесть месяцев 2019 года услугами залов повышенной комфортности воспользовались около 14 тыс. пассажиров.

 

Лидерами по их посещению стали вокзальные комплексы Краснодар-1, Ростов-Главный, Адлер.

В июне залами повышенной комфортности воспользовались 2,7 тыс. пассажиров.

Наибольшей популярностью у посетителей пользуются такие услуги, как сервисное обслуживание при оформлении проездных документов и офисные услуги, в том числе использование персонального компьютера с выходом в Интернет.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (филиала ОАО "РЖД")

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Категория: Новости / Транспорт

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