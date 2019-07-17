Вокзал Краснодар-1 стал лидером по пользованию услуг в залах повышенной комфортности на вокзалах СКЖД в первом полугодии

/Транспорт/

На вокзалах, расположенных на полигоне Северо-Кавказской железной дороги, за шесть месяцев 2019 года услугами залов повышенной комфортности воспользовались около 14 тыс. пассажиров.

Лидерами по их посещению стали вокзальные комплексы Краснодар-1, Ростов-Главный, Адлер.

В июне залами повышенной комфортности воспользовались 2,7 тыс. пассажиров.

Наибольшей популярностью у посетителей пользуются такие услуги, как сервисное обслуживание при оформлении проездных документов и офисные услуги, в том числе использование персонального компьютера с выходом в Интернет.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (филиала ОАО "РЖД")