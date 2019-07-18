Дорогое удовольствие: в России появятся парковки-пазлы

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В России появятся парковки-пазлы. Это будут роботизированные многоуровневые стоянки. Автомобиль будет помещаться на платформу, а затем подниматься лифтом на один из этажей.

В ближайшее время такие парковки появятся в Подмосковье – недалеко от железнодорожных станций, офисных и жилых зданий. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на в Минтранс Московской области.

По прогнозам «Ростеха», разработчика парковок-пазлов, первые многоуровневые стоянки появятся в России уже летом 2020 года. В перспективе они появятся и в городах-миллионниках, чтобы сократить затраты на строительство и сэкономить пространство

Идея здравая для крупных городов, но надо все просчитать, рассказал в интервью радио Sputnik главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Такие парковки очень развиты в городах с плотной застройкой. Например, в Токио, в Нью-Йорке. При этом это - дорогостоящая вещь. Не совсем уверен, что у нас готовы за них платить. Особенно популярны двухуровневые парковки – одна машина стоит, а над ней загоняется вторая, третья. Это тесные пространства, если наверху будут три-четыре машины, не получится опустить четвертую, потому что будет некуда выгнать остальные», – считает Максим Кадаков.

Важно понять, кто будет платить – инвесторы или налогоплательщики, отметил автоэксперт.

«Не думаю, что в российских городах настолько сумасшедший спрос на парковочные места, что нужно делать многоуровневые парковки. В каких-то местах – да. Но массово – вряд ли. Может быть, если рассматривать такое место под продажу жителям. Но когда вы покупаете парковочное место, вы покупаете собственность. А если это двухуровневая парковка, непонятно, что вы купите», – сказал Максим Кадаков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/